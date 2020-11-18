Real Madrid'de defans alarmı

Zinedine Zidane, Real Madrid'in ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi defans hattını düşünüyor. Sergio Ramos ve Raphael Varane'nın milli maçlarda sakatlıklar yaşaması, Fransız teknik adamı zora soktu.
İspanya kaptanı Sergio Ramos, Almanya ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlandı.
Fransız milli oyuncu Varane ise; omuzlarındaki rahatsızlık nedeniyle son maçın ilk yarısının ardından oyundan alındı.
İki stoper oyuncusunun son durumu, Real Madrid'de testlerden geçmelerinin ardından belli olacak.
Real Madrid, hafta sonu Villareal'le karşılaştıktan sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Inter'le karşılaşacak.
İspanya kaptanı Sergio Ramos, Almanya ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlandı.
Fransız milli oyuncu Varane ise; omuzlarındaki rahatsızlık nedeniyle son maçın ilk yarısının ardından oyundan alındı.
İki stoper oyuncusunun son durumu, Real Madrid'de testlerden geçmelerinin ardından belli olacak.
Real Madrid, hafta sonu Villareal'le karşılaştıktan sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Inter'le karşılaşacak.