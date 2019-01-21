Real Madrid, Militao transferini bitirdi!

La Liga ekiplerinden Real Madrid, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğüile prensipte anlaşmaya vardı.İspanya basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Eder Militao ile sezon sonu için anlaştı. Brezilyalı stoper ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak.Haberde; Madrid ekibinin Militao için 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi.Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi kulüplerin ilgisine karşın 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'i tercih ettiği kaydedildi.Porto ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Eder Militao, bu sezon 25 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.