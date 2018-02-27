La Liga'da 26. haftada Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci yarıda da pozisyon açısından kısır geçen mücadelenin 90+3. dakikasında Gerard Moreno sahneye çıktı ve Espanyol, Real Madrid'i bu golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 51'de kaldı. Espanyol ise puanını 31'e çıkardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci yarıda da pozisyon açısından kısır geçen mücadelenin 90+3. dakikasında Gerard Moreno sahneye çıktı ve Espanyol, Real Madrid'i bu golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 51'de kaldı. Espanyol ise puanını 31'e çıkardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın