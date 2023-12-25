Ragbide Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi

Antalya'da Ragbide Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ragbide Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi
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25 Aralık 2023 19:11
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Antalya'da Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, seminere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 85 antrenör katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin "Bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Ragbinin gelişmesinde antrenörlerimize çok iş düşüyor. Federasyonumuzun en önemli paydaşlarından biri antrenörlerimiz. Antrenörlerimiz yeni bilgiler ve yeni bir eğitimle buradan çıkacaklar. Daha iyi, daha geniş bir kapsamda yeni sporcular yetiştireceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2023 değerlendirmesinin ardından alanında uzman kişiler tarafından antrenörlere çeşitli konularda eğitim verildi.

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