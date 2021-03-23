Rafa Benitez: 'İstanbul'daki şampiyonluk tesadüf değildi'

2005 yılında Liverpool'un başında İstanbul'da oynanan finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Rafael Benitez açıklamalarda bulundu.İspanyol teknik adam o yıldan bu yana Liverpool'un 3-0 geriye düştükten sonra kupaya uzanmasının 'şans meselesi' olarak değerlendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Benitez verdiği röportajda, "İnsanlar o akşam kazanmamızın bir tesadüf olduğuna inanıyor ancak ben buna katılmıyorum. Milan harika bir takımdı ancak biz finale Juventus ve Chelsea'yi eleyerek tesadüfen ulaşmadık." ifadelerini kullandı.Rafa Benitez Liverpool kariyerinin ardından Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle'daki görevlerinden sonra Çin'in Dalian takımını çalıştırmış ve 23 Ocak tarihinde boşa çıkmıştı.