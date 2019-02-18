Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Kyklian Mbappe çıktı ve Paris Saint-Germain'i öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 62'ye yükseltti. Saint-Etienne 40 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Kyklian Mbappe çıktı ve Paris Saint-Germain'i öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 62'ye yükseltti. Saint-Etienne 40 puanda kaldı.
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