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PSG, Saint-Etienne duvarını Mbappe ile aştı!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
PSG, Saint-Etienne duvarını Mbappe ile aştı!
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18 Şubat 2019 00:58
Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Kyklian Mbappe çıktı ve Paris Saint-Germain'i öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 62'ye yükseltti. Saint-Etienne 40 puanda kaldı.

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