PSG'den Donnarumma'ya 'Ayrıl' baskısı!

Galatasaray'ın kaleci listesinde bulunan Gianluigi Donnarumma ile alakalı çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain, yeni sezonun ikinci transferini Lucas Chevalier 'le yapıyor.
Lille'in genç kalecisiyle anlaşma sağlayan sağlayan Paris Saint Germain transferi en kısa süre içinde tamamlamak istiyor.
Chevalier transferi nedeniyle Gianluigi Donnarumma'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan kaleciyi kararını etkileyecek bir gelişme yaşandı.
DONNARUMMA İKİNCİ PLANA ATILDI
RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG yetkilileri, Donnarruma'ya Chevalier'in takıma katılacağına yönelik bilgi verdi. Ayrıca PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin de Chevalier'yi takımda ilk kaleci olarak düşünebileceğine dikkat çekildi.
AYRILMAYA ZORLANIYOR
Donnarumma, PSG'den ayrılmaya zorlanıyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve yeni anlaşma için orta yol bulamayan İtalyan eldiven artık Fransa'da istenmeyen adam ilan edildi. PSG, Donnarumma'dan para kazanmak için oyuncuyu ayrılmaya zorluyor.
Geçtiğimiz sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain, yeni sezonun ikinci transferini Lucas Chevalier 'le yapıyor.
Lille'in genç kalecisiyle anlaşma sağlayan sağlayan Paris Saint Germain transferi en kısa süre içinde tamamlamak istiyor.
Chevalier transferi nedeniyle Gianluigi Donnarumma'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan kaleciyi kararını etkileyecek bir gelişme yaşandı.
DONNARUMMA İKİNCİ PLANA ATILDI
RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG yetkilileri, Donnarruma'ya Chevalier'in takıma katılacağına yönelik bilgi verdi. Ayrıca PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin de Chevalier'yi takımda ilk kaleci olarak düşünebileceğine dikkat çekildi.
AYRILMAYA ZORLANIYOR
Donnarumma, PSG'den ayrılmaya zorlanıyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve yeni anlaşma için orta yol bulamayan İtalyan eldiven artık Fransa'da istenmeyen adam ilan edildi. PSG, Donnarumma'dan para kazanmak için oyuncuyu ayrılmaya zorluyor.