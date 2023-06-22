Portland Trail Blazers'ın, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ı takas etmek isteyenlerle görüşmelerini sonlandırdığı bildirildi.



Pat McAfee show'da konuşan ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland'ın 2023 NBA Draftı öncesinde süperstarıyla ilgili takas görüşmelerini sonlandırdığını söyledi:



"Rakip takımlar, bu yaz Damian Lillard'ın takasa açık olup olmayacağını görmek için çok heyecanlı olacaklar. Ama şu andan itibaren Blazers, takas yapma olasılığı hakkında telefon açan herkesle görüşmelerini sonlandırmış durumda. (Miami Heat başkanı) Pat Riley, takımını geliştirme yolunda her zaman oldukça agresif hareket etmiştir."



Heat ekibi geçtiğimiz hafta sonu Bradley Beal'ı kadrosuna katabilecek takımlar arasında gösterilmiş, ancak Phoenix Suns'ın anlaşmayı tamamlamasıyla odağını Lillard'a çevirmişti.





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