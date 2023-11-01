San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, yükselen yıldızı Victor Wembanyama'yı överek, kendisini "Amerikalılardan çok daha kültürlü" olarak nitelendirdi.



ABD'deki hayata alışma sürecinde olan Wemby ile ilgili olarak Popovich, yıldız oyuncusunun yaşına göre kendini geliştirmeye yönelik arzusunu överken, memleketlilerine şakayla karışık laf atmaktan çekinmedi:



"ABD'deki bu yerlerin çoğu onun için yeni ama oldukça meraklı bir çocuk. Kendisi Avrupalı zaten. Onlar bizden çok daha kültürlü ve medeni. Seyahat ediyorlar, farklı diller öğreniyorlar...



Avel bir çocuk değil yani. Oldukça dünyevi biri. Kendisine yönelik yaratılan heyecan oldukça uzun süredir devam ediyor. Ama bu ondan çoktan sıkılmış durumda. Artık farkına bile varmıyor."



Wembanyama, bu sezon oynadığı dört maçta 16,3 sayı, 7,5 ribaund ve 2,3 blok ortalamalarına sahip.



