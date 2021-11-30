Pini Zahavi: 'Ballon d'Or, Lewandowski'nin hakkıydı'

Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Ballon d'Or ödülünde Polonyalı golcüye haksızlık edildiğini söyledi.



İnsanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Zahavi, "Messi'yi tebrik ediyorum. O, harika bir oyuncu ve futbol efsanesi. Ancak 2021 Ballon d'Or'un sahibi Lewandowski olmalıydı. Ödülü hak eden futbolcu kesinlikle Lewandowski'ydi. Yüz milyonlarca insan bu ödülün sonucuna inanmakta güçlük çekti." dedi.





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