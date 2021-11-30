Pini Zahavi: "Ballon d'Or, Lewandowski'nin hakkıydı"

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Ballon d'Or için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pini Zahavi: 'Ballon d'Or, Lewandowski'nin hakkıydı'
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30 Kasım 2021 18:20
Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Ballon d'Or ödülünde Polonyalı golcüye haksızlık edildiğini söyledi.

İnsanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Zahavi, "Messi'yi tebrik ediyorum. O, harika bir oyuncu ve futbol efsanesi. Ancak 2021 Ballon d'Or'un sahibi Lewandowski olmalıydı. Ödülü hak eden futbolcu kesinlikle Lewandowski'ydi. Yüz milyonlarca insan bu ödülün sonucuna inanmakta güçlük çekti." dedi.


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