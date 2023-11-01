Pes etmeyen savaşçı: Burak Yılmaz

Son dönemlerde hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı oyunla taraftarının tepkisini alan Beşiktaş, sıkıntılı günlerden çıkış arıyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
BURAK YILMAZ PES ETMİYOR
Burak Yılmaz başkanlık seçimine kadar takımın başında olacak. Genç hoca, takımının bu durumdan çıkacağına inancı tam. Burak Yılmaz, takımının başında olacağı bu süreçte en az hasarı alıp Beşiktaş'ı iyi bir noktaya getirmek istiyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
BURAK YILMAZ PES ETMİYOR
Burak Yılmaz başkanlık seçimine kadar takımın başında olacak. Genç hoca, takımının bu durumdan çıkacağına inancı tam. Burak Yılmaz, takımının başında olacağı bu süreçte en az hasarı alıp Beşiktaş'ı iyi bir noktaya getirmek istiyor.