Pes etmeyen savaşçı: Burak Yılmaz

Burak Yılmaz liderliğinde hedeflerine tutunmaya çalışan Kara Kartal, 3 lig maçında 2 galibiyet aldı. Genç hoca seçime kadar 6 kritik maça daha çıkacak. Burak Yılmaz, bu süreçte en az hasarı alıp takımını en iyi noktaya getirme hedefinde.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pes etmeyen savaşçı: Burak Yılmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 10:16
Son güncelleme 01 Kasım 2023 10:17
Son dönemlerde hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı oyunla taraftarının tepkisini alan Beşiktaş, sıkıntılı günlerden çıkış arıyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

BURAK YILMAZ PES ETMİYOR

Burak Yılmaz başkanlık seçimine kadar takımın başında olacak. Genç hoca, takımının bu durumdan çıkacağına inancı tam. Burak Yılmaz, takımının başında olacağı bu süreçte en az hasarı alıp Beşiktaş'ı iyi bir noktaya getirmek istiyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery