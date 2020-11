Perkins: "Harden, Brooklyn Nets'e takas olabilir!"

ESPN analisti ve eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets'ın Russell Westbrook veya James Harden ile takas yapıp yapmayacağını ve Brooklyn Nets'te Harden'ın Kevin Durant ve Kyrie Irving ile takım olup olmayacağını tartıştı.



Perkins, ESPN'in First Take programında şu ifadeleri kullandı:



"Russ dünkü çocuk değil. Houston'da Titanic'in battığını bildiği için, can yeleğini erkenden giydi. Ve bu yüzden James Harden'ın Philly'ye veya Nets'e takas edilmesi durumunun arkasında biraz GERÇEK olduğuna kesinlikle inanıyorum!"



"LUE'YU İSTİYORLARDI"



Perkins'e göre, Harden ve Westbrook, Tyronn Lue yerine Stephen Silas'ı yeni başantrenörleri olarak işe aldıkları için takıma kızmışlardı:



"Russell Westbrook ve James Harden, bir sonraki koçları olarak Tyronn Lue'yu istiyorlardı ve Rockets bunu başaramadığı zaman, iletişim tamamen sona erdi. Güvenilir bir kaynaktan anladığım kadarıyla James Harden, son iki haftadır organizasyonla konuşmuyor."



"SEN GİDİYORSAN, BEN HİÇ DURMAM!"



Perkins, Westbrook'un Houston'dan bir takas talep ettiğine inandığını, bunun sebebinin ise Harden'ın Kevin Durant ve Kyrie Irving'e katılmak istediğine dair söylentilerin doğru olması olduğunu söyledi:



"Kaynaklar bana, James Harden'in KD ve Kyrie Irving'in yanına Brooklyn Nets'e veya Philadelphia 76ers'a katılabileceğini söylüyorlardı.



Russell Westbrook'un sorunu, 'Gitme planın varsa, burada sıkışıp kalamam' gibiydi. Bu yüzden erken davrandı. Çünkü James'in muhtemelen KD ve Kyrie ile beraber aynı takımda olacağına dair duyduğumuz bu söylentilerde bazı gerçekler var."