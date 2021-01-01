Penny: "Jordan, pitbull moduna döndüğünde herkesin işi bitti"

Eski Orlando Magic süperstarı Penny Hardaway, Chicago Bulls'un efsane oyuncusu Michael Jordan'ın ne kadar büyük olduğu hakkında konuştu.



Penny, ESPN'nin Jalen & Jacoby programında MJ ile ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Lige girmeden önce hepimiz onun hayranıydık ama girdiğimizde o yoktu. Geri geldiğinde, kendi kendime 'Ligin büyük yıldızlarından biriyim artık. Michael, Michael zaten. Bana anlatmanıza gerek yok.' diyordum. Zihniyetim bu yöndeydi, çünkü bir süredir ligdeydim ve adımı duyurmuştum.



Ama Bulls'la oynarken biraz paslanmış olmasına rağmen, fena bir adam olduğunu anlayabiliyordunuz. Saygım her zaman vardı. Benim olayım, o bana saldırmadan önce benim ona saldırmam üzerineydi. Lakin böyle yapmamız, onu kızdırmamıza yol açmıştı.



O sene biraz alışma sürecini geçirdikten sonra, sonraki yıl yine pitbull moduna geri dönmüştü ve herkesin işi bitmişti."



1995 playofflarında Magic'e elenmiş olan Jordan ve Bulls ekibi, 72 maç kazanıp şampiyonluğa ulaştıkları bir sonraki sezonun playofflarında, aynı Magic kadrosunu 4-0 ile süpürerek evine yollamıştı.



