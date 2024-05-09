Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 15:47 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 15:47

Pegasus ne zaman bölünecek? 2024 Pegasus (PGSUS) bedelsiz tarihi ne zaman?

Pegasus (PGSUS) 28 Şubat tarihinde %388,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Peki, Pegasus ne zaman bölünecek? 2024 Pegasus (PGSUS) bedelsiz tarihi ne zaman?

Pegasus ne zaman bölünecek? 2024 Pegasus (PGSUS) bedelsiz tarihi ne zaman?
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Şirket mevcut durumda 102 milyon Türk Lirası olan sermayesini 500 milyon TL'ye yükseltme kararı almıştı. Yönetim kurulunda alınan kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve bekleme süreci başlamıştı. Aradan geçen 2 ayın ardından SPK, Pegasus yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi ve bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Pegasus ne zaman bölünecek?

2 ay süren beklemenin ardından SPK Pegasus'un bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı ve sıra şirket genel kuruluna geldi. Şirket genel kurulu en kısa sürede toplanıp bölünme tarihini belirleyecek.

SPK onay vermiş olsa da henüz Pegasus hisselerinin bölüneceği tarih belirsizliğini koruyor.

Pegasus bölündükten sonra fiyat ne olacak?

SPK, Pegasus'un sermaye artırım talebine onay verdiğinde hisse fiyatı 1035 TL idi. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında 1 lot Pegasus hissesinin yeni fiyatı 212 TL olacak. Elbette bölünme tarihinde hisse fiyatında değişiklik olacaktır ve burada yazan rakam geçerliliğini yitirecektir.

Pegasus hissesi bölündüğünde hisse fiyatının kaç TL olacağını hesaplamak için "hisse fiyatı / 4,887" işlemini yapabilirsiniz.

100 lot Pegasus hissesi olanın kaç lotu olacak?

Pegasus'un %388,7'lik sermaye artırımı gerçekleştikten sonra Pegasus hissedarlarının elindeki lot sayısında artış gerçekleşecek.

Elinde 100 lot Pegasus hissesi bulunan kişinin elindeki lot sayısı 488,7 olacak.
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