Paul: "Phoenix'in bubble'da nasıl bu kadar iyi olduğunu ilk elden görüyorum!"

Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, antrenman kampının ilk günlerinde Suns'tan gördüklerine dair heyecanını paylaştı.



Birkaç hafta önce Oklahoma City Thunder'dan takas yoluyla Suns'a katılan Paul, arizonasports.com'a, Suns'ın neden bubble'da yenilmediğini anlama şansı bulduğunu söyledi:



"Bubble'da neden bu kadar iyi olduklarını ve sezondan bubble'a o sıçramayı nasıl yaptıklarını ilk elden görme şansı buluyorum.



Bence görmesi gerçekten en güzel olan şey, buraya gelmeden Cam Johnson'ı ve Jevon Carter'ı tanıyarak, başarıya aç ne kadar adamımız olduğunu görmekti.



E'Twaun Moore ve Langston Galloway hakkında da çok konuşurum, çünkü yıllarca onlara karşı oynamıştım. Oynayabildiklerini biliyordum, ama şimdiden soyunma odasında ne tür adamlar olduklarını görmek, takım için bence büyük olacak.



Şimiden oluşturduğumuz arkadaşlık ortamına bakınca, grup chatte de belli olduğu gibi, ekibimiz sanki uzun bir süredir beraber gibi. Çünkü bunlar rekabet etmek isteyen ve çok çalışmak isteyen adamlar. Herkesin spor salonunda olmaktan keyif aldığını görebilirsiniz."



Paul'un eklenmesiyle ve yıldız guard Devin Booker'ın varlığıyla, Suns yıllar sonra ilk kez playofflara yükselmeyi umuyor.



