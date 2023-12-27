Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:22

Panathinaikos teknik direktörü neden ayrıldı?

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Yunan devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Panathinaikos teknik direktörü neden ayrıldı?

Panathinaikos teknik direktörü neden ayrıldı?
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Yunan kulübü, beklenen ayrılığı da resmen açıkladı ve teknik direktör Ivan Jovanovic ile yollar ayrıldı. 

Panathinaikos teknik direktörü neden ayrıldı?

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtiğinde ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Sezon arası verilen Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim, yeni takımı ile ilk maçında 3 Ocak 2024 Çarşamba günü 9 puanla ligde son sırada yer alan PAS Giannina'yı konuk edecek.  

Panathinaikos'un zorlu fikstürü şu şekilde:

10 Ocak: Olympiakos (Kupa, evinde)

14 Ocak: AEK Atina (Deplasmanda)

17 Ocak: Olympiakos (Kupa, deplasmanda)

20 Ocak: PAOK (Deplasmanda)

27 Ocak: Olympiakos (Lig, evinde)

Panathinaikos kadrosunda ise dikkat çeken oyuncular şunlar:

Fotis Ioannidis: 23 yaşındaki Yunan golcü, sezonun şu ana kadarında 26 maçta 14 gol ve 6 asistle takımının hücum hattını sırtlamış durumda.

Andraz Sporar: Slovan Bratislava'dan transfer edilen bu golcü, 23 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Bernard Duarte: Shakhtar Donetsk ve Everton geçmişi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı on numara, Panathinaikos'un orta sahasında etkili.

Tony Vilhena: Feyenoord altyapısından yetişen ve Krasnodar, Espanyol gibi takımlarda oynamış olan 28 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu, takımın dikkat çeken isimlerinden biri.

Willian Arao: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen bu 31 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha, Panathinaikos'ta görev yapıyor.

Tin Jedvaj: Hırvat futbolunun büyük beklentilerle yetiştirdiği savunma oyuncusu, Panathinaikos'un savunmasında önemli bir rol üstleniyor.

Ayrıca, Zenit Petersburg'da başarılar elde etmiş olan 33 yaşındaki Rus kaleci Yury Lodygin ve Serie A'da performans sergilemiş olan 31 yaşındaki Sırp on numara Filip Djuricic de Panathinaikos kadrosunda yer alan diğer önemli isimler arasında bulunuyor.
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