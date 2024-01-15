Indiana Pacers'ın Buddy Hield ve bir ilk tur draft hakkı merkezli takas paketleri oluşturduğu iddia edildi.



Bir süredir kadrosunu yükseltme konusunda agresif bir tutum sergilemiş olan Pacers, Toronto Raptors kendisini New York Knicks'e takas etmeden önce OG Anunoby'nin bulunduğu takas dedikodularında yer almış ve şu anda piyasadaki en değerli oyunculardan biri olarak görülen Pascal Siakam ile adı en çok anılan takımlar arasında yer almıştı.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te Indiana'nın takas tekliflerinin çoğunu Hield ve gelecekteki ilk tur draft hakkı etrafında şekillendirdiğini söyledi. Pacers'ın ayrıca Bennedict Mathurin ve Jarace Walker'ı takas görüşmelerinin dışında tutmaya devam ettiği belirtildi.



Sözleşmesinin son sezonunda yer alan Hield 19,3 milyon dolar kazanıyor ve Pacers'ın kendine ait ilk tur draft hakları bulunurken, bu yıl içinde Oklahoma City Thunder aracılığıyla fazladan bir draft hakkı daha kazanacak.



