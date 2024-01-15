Pacers, Buddy Hield için takas paketleri oluşturuyor

Indiana Pacers'ın Buddy Hield ve bir ilk tur draft hakkı merkezli takas paketleri oluşturduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pacers, Buddy Hield için takas paketleri oluşturuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 11:42
Indiana Pacers'ın Buddy Hield ve bir ilk tur draft hakkı merkezli takas paketleri oluşturduğu iddia edildi.

Bir süredir kadrosunu yükseltme konusunda agresif bir tutum sergilemiş olan Pacers, Toronto Raptors kendisini New York Knicks'e takas etmeden önce OG Anunoby'nin bulunduğu takas dedikodularında yer almış ve şu anda piyasadaki en değerli oyunculardan biri olarak görülen Pascal Siakam ile adı en çok anılan takımlar arasında yer almıştı.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te Indiana'nın takas tekliflerinin çoğunu Hield ve gelecekteki ilk tur draft hakkı etrafında şekillendirdiğini söyledi. Pacers'ın ayrıca Bennedict Mathurin ve Jarace Walker'ı takas görüşmelerinin dışında tutmaya devam ettiği belirtildi.

Sözleşmesinin son sezonunda yer alan Hield 19,3 milyon dolar kazanıyor ve Pacers'ın kendine ait ilk tur draft hakları bulunurken, bu yıl içinde Oklahoma City Thunder aracılığıyla fazladan bir draft hakkı daha kazanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery