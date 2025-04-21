Haber Tarihi: 21 Nisan 2025 18:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 18:50

Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı mı?

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında atılan adımlardan biri de sezaryen doğum ile ilgili oldu. Anne adaylarının planlı sezaryen yapmasına ilişkin yeni bir karar alındı. Bu kapsamda, "sezaryen yasaklandı mı" merak ediliyor. İşte detaylar...

Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı mı?
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Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i" güncelleyerek bir dizi düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemelerde son günlerde tartışma konusu olan "sezaryen doğuma" ilişkin karar da yer aldı.

Resmi Gazete'de 19 Nisan'da yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te "Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz" ifadesi yer aldı.

Bu kararın akabinde "sezaryen yasaklandı mı" sorusu gündeme geldi.

SEZARYEN DOĞUM YASAKLANDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğum artık yapılmayacak.

Bunun dışında sezaryen doğumun tamamen yasaklanması yönündeki iddialar doğru değil.

Normal doğum yapmak isteyen tıp merkezlerine ise doğum ünitesi kurma şartı getirildi. Ancak ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde ise doğum ünitesine müsaade edilmeyecek.

Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak.

Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

Doğumla ilgili tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilecek.

Uzman doktor sayısının 10 ve üzerinde olduğu merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasına olanak tanınacak.

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