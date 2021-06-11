Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti!

2014'ten itibaren Fenerbahçe'de altyapıdan itibaren görev yapan Oytun Özdoğan, sarı - lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı.



Vedasını Instagram hesabından duyuran Oytun, şu ifadeleri kullandı;



"2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın..."



