Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti!

Kaleci Oytun Özdoğan, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti!
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11 Haziran 2021 20:01
2014'ten itibaren Fenerbahçe'de altyapıdan itibaren görev yapan Oytun Özdoğan, sarı - lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı.

Vedasını Instagram hesabından duyuran Oytun, şu ifadeleri kullandı;

"2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın..."


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