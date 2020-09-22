Oumar Niasse, Koeman'ın acımasız muamelesini anlattı!

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın 21 yaşındaki Riqui Puig'i kadro dışı bırakmasının ardından flaş bir açıklama gündeme geldi.



Koeman'ın Everton döneminde kadro dışı bıraktığı Oumar Niasse, Hollandalı teknik adamın kendisine yaptıklarını anlattı.



Koeman'ın çok acımasız olduğunu söyleyen Niasse, "Zordu. Başka bir oyuncuya vermek için forma numaramı aldı. Bana 'Bizimle yemek yemeyeceksiniz, U-21 takımı ile yemek yiyeceksiniz. Bunun ötesinde bile birçok şey oldu. Beni kenara itip, pes etmeyeceğimi görmek istedi." dedi.



Barcelona taraftarlarının Riqui Puig'i kadro dışı bırakmasının ardından tepki gösterdiği Koeman ise, "Burada bir geleceği olduğunu söyledim, ancak oyuncuya bağlı. Kiralık olarak çıkmasını tavsiye ederim ... Genç oyuncular oynamak zorunda. Bir süre takılıp kalamazlar." ifadelerini kullandı.



