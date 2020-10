Osman Şenher: 'Galatasaray'da hakkı yeniyor'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Osman Şenher, Galatasaray'ın Erzurumspor deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası değerlendirmeler yaptı.



İşte o yazısı...



"KOMEDİ GİBİ BİR ŞEY"



Her hafta aynı şeyleri yazıyoruz; Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Mutlaka bunu atlatacak. Büyük kulüpler dönem dönem böyle sıkıntılı zamanlar geçirirler. Sarı-kırmızılı takım da bunu yaşıyor.

Bakıyorsun, maçta galip gelmesine rağmen keyif veren, bol pozisyonlu, rakibini presle boğan bir takım görüntüsünde değil. Bir süre daha herhalde böyle devam edecek. En büyük handikap ise çok zor gol atıp, çok kolay gol yenilmesi. Marcao'nun yaptırdığı penaltıya bakıyoruz, komedi gibi bir şey. Brezilyalı futbolcu için sol ayağı çok iyi diyoruz, yerini bulan bir tek pası yok. Aynı şekilde Omar da, sahada mıydı değil miydi, anlamadık...



"O HIRSI GÖRMÜYORUZ"



Kanatlardan orta gelmiyor, orta sahada bir boğuşma Ancak Babel tecrübesiyle iki uzun top attı, birini Emre Kılınç, birini Falcao gole çevirdi. Galatasaray'ın en azından Süper Lig'e daha tam olarak hazır olamayan Erzurumspor karşısında gücünü göstermesi gerekirdi. Ama yok, maalesef O coşkuyu ve o mücadeleyi, o hırsı sarı-kırmızılı hiçbir futbolcuda görmüyoruz.



"EMRE İLERİDE DAHA FAYDALI OLACAK"



Tekniğin ne kadar iyi olursa olsun günümüz futbolunda çabuk oynamazsan, fizik olarak üst seviyede değilsen başarılı olman mümkün değil. Maalesef Galatasaray şu an o çabuklukta bir oyun oynayamıyor. Dün gece bile takımın en iyisi, gitmesi için destanlar yazılan Belhanda'ydı. Gerisini siz düşünün!

Emre Kılınç çok iyi şutlar çekiyor ve çabuk bir futbolcu. Genç yeteneğin, kaleye daha yakın oynaması lazım. Rakibini çok rahat eksiltiyor, hücumda etkili. Ben Emre'nin ilerleyen haftalarda daha da faydalı olacağını düşünüyorum.



"OKAN'IN HAKKI YENİYOR"



Kaleci Okan Kocuk'un hakkının yendiğini düşünüyordum. Fatih yeni transfer ama Okan'ı kesecek, ikinci, üçüncü kaleci durumuna düşürecek kalitede bir isim değil.



"ELEŞTİRİLER İYİ NİYETLİ DEĞİL"



Yine çok tartışılan bir futbolcu da Radamel Falcao'ydu. Kolombiyalı golcü Türkiye'de gol toplarına en iyi vuran forvet. İkinci goldeki tekniğine bakın! Bu futbolcu topla daha çok buluşsa, daha çok gol atar. Falcao'yu eleştirenlerin pek iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Madem bu oyuncuyu eleştireceğiz, maç boyunca kaç kez top ayağına geliyor, gollük pas kaç tane alıyor veya kanatlardan kendisine ne kadar orta geliyor, bunlara bakarak değerlendirmek daha doğru olmaz mı?



"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM"



Son sözüm de maçın hakemine... Arda Kardeşler çok kötü bir hakem. Her şeyden önce kendisine güveni yok. Şu gösterdiği kartlara bakın. Ne bir standardı var, ne kendine güveni var, yazık. Gerçekten hakemlerimizde doğru dürüst bir standart yakalayamıyoruz.