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Onyekuru, Terim'den forma bekliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Akhisarspor maçında süre alamasa da Ankaragücü karşısında forma giyebilmek için gaza bastı.

Kaynak: Haberturk
Onyekuru, Terim'den forma bekliyor
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09 Ağustos 2018 09:13
Akhisar maçında forma giymeyi bekleyen ancak teknik direktör Fatih Terim'in süre vermediği yeni transfer Henry Onyekuru, ilk resmi maçına çıkmak için gün sayıyor.

Ankaragücü karşısında hocasının şans vermesini bekleyen Nijeryalı oyuncu, antrenmanlarda hocasının gözüne girmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Ankara deplasmanında iz bırakan bir performans sergilemek istediği ifade edilen Onyekuru'nun, TT Stadı'nda oynanacak ilk maç olan Göztepe karşısında da ilk kez Sarı-Kırmızılı taraftarların önünde forma giymek için sabırsızlandığı bildirildi.

Terim'in genç oyuncunun hırsından memnun olduğu öğrenilirken Başkent deplasmanında Onyekuru'nun forma giymesi bekleniyor.



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