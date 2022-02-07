Önder Karaveli: 'Beşiktaş'a yakışmaz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Puan kaybıyla ilgili konuşan Önder Karaveli"Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır her maçı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. İlk yarı çöpe de gitmedi. Pozisyonlar bulduk. Çok korner bulduk. Bu da orada olduğumuzu gösterir. Düşündüğümüz kadar topa sahip olamadık. İkinci yarıya 4-1-4-1 ile başladık. Ondan sonrasında da oyun üstünlüğü bizdeydi. Harika bir oyun muydu değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Golü atabilirdik, atmalıydık. Pozisyonlar, serbest vuruşlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık." dedi.
İlk 11'deki değişikliklerle ilgili konuşan Önder Karaveli "Düşündüğümüz alamadık 3-4-2-1'den. Üçlü veya dörtlüyle alakalı değil, oyuncuların uyumuyla alakalı. Bize bunu iten sebepler vardı. 3 tane çoğunlukla 11'de kullandığımız oyuncuyu kullanmadık. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef Malatyaspor maçında sakatlandı, sürekli tedaviyle geçti. Son 2 gün antrenmana katıldı. Sağlık ve atletik performans ekibimiz bilimsel verilerle 20-25 dakikayı geçmemeli dediler. Sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsa Josef'i hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin kıtalararası yolculuktan geldi. Çok uzun bir yolculuk yaptı. Son gün cumartesi antrenmana katıldı. Onun da uzun süre oynama ihtimali yoktu. Rachid kampa geldi. İlk antrenmanında sakatlık belirlendi. İstanbul'da tedavisine devam edildi. Son 2 antrenman gününde bizimle beraberdi. Uzun süre sahada kalma ihtimali yoktu. İhtiyaç duymasak, oyun bizi oraya götürmeseydi Rachid oynamayacaktı." ifadelerini kullandı.
Miralem Pjanic'in kırmı kartıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli "Pjanic son zamanlarda, bizimle beraber olduğu bütün dönemde bütün maçları çok isteyerek oynuyor. Adrenalinleri yüksek olabiliyor. Oyuncuların hakem kararlarından memnun olmadığı, kendi performansından mennun olmadığı zamanlarda kendini ve sözlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Belki sözleriyle kırmızı kart görmüştür. Hakemin diğer kararlarını herkes seyrediyor, herkes görüyor. Başkanımız, yöneticilerimiz, konunun profesyonelleri bunları konuşacaktır. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
MICHY BATSHUAYI'YE DESTEK
Bastshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı biraz daha erken almanın doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Batshuayi de çok kötü gitmiyordu. Biz ona ne kadar pozisyon hazırladık, ona da bakmak lazım. Güven de her zaman oyuna başlayabilir. Güven'in başlaması için Batshuayi'nin ya da Alex'in formsuz olmasına gerek yok. Bu iki oyuncu gol atsa da Güven'in oyuna başlama şansı her zaman var." ifadelerini kullandı.
Gol atamadığı için eleştirilen Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini anlatan Karaveli, "Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek." şeklinde konuştu.
JOSEF, GHEZZAL VE LARIN
Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına açıklık getiren Karaveli, şunları söyledi:
"Josef, Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Sürekli tedavi ile geçirdi. Kendisini Adana Demirspor maçında kullanabiliriz diye konuştuk. Çok çalıştı, tedavileri yolunda gitti. Takımda olmak istedi. Kendisini 1-2 bekletebilirdik. Bireysel antrenörle çalışma kısmı iyi geçti. Oynama süresi kısa olacaktı. Rachid, Antalya kampına geldi. İlk antrenmanda sorun yaşadı. Antrenman sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. İki gün tedavi sonrası İstanbul'a döndü. Burada küçük bir müdahale ile tedavilere devam etti. O da başlama durumunda değildi. Fedakarlık yaparak takımda olmak istedi. 'İhtiyaç duyarsak, son bölümde kullanabiliriz.' diye düşündük. Larin ise kıtalar arası yolculuk yaptı. Başlangıç yapacak durumda değildi. Onu da bir bölümde kullanmak istiyorduk. İhtiyaç olursa ki ihtiyaç oldu. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil."
"OYUNCULAR BEŞİKTAŞ'IN OYUNCULARI"
Maça Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ile başladıklarını hatırlatan Karaveli, "Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genç veya yaşlı diye ayırmıyorum. Bu oyuncuları kazanmak için ilk 11'de başlatmadık. En doğru yanıtı verecek oyuncular olarak baktık. Antrenman performansları yüksek olduğu için bu oyuncularla başladık." değerlendirmesinde bulundu.
"3'LÜ ELİMİZİN ALTINDAKİ SİSTEM"
Fraport TAV Antalyaspor maçına üçlü savunmayla başladıkları hatırlatılıp, buna devam edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Karaveli, "Rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, oyuncuların sağlam olmalarına göre değerlendireceğiz. Elimizin altındaki bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Eksikleri gidermeye uğraşacağız. Dörtlü oyunu da biraz daha fazla çalışacağız. Önemli olan oyunu geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.
Puan kaybıyla ilgili konuşan Önder Karaveli"Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır her maçı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. İlk yarı çöpe de gitmedi. Pozisyonlar bulduk. Çok korner bulduk. Bu da orada olduğumuzu gösterir. Düşündüğümüz kadar topa sahip olamadık. İkinci yarıya 4-1-4-1 ile başladık. Ondan sonrasında da oyun üstünlüğü bizdeydi. Harika bir oyun muydu değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Golü atabilirdik, atmalıydık. Pozisyonlar, serbest vuruşlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık." dedi.
İlk 11'deki değişikliklerle ilgili konuşan Önder Karaveli "Düşündüğümüz alamadık 3-4-2-1'den. Üçlü veya dörtlüyle alakalı değil, oyuncuların uyumuyla alakalı. Bize bunu iten sebepler vardı. 3 tane çoğunlukla 11'de kullandığımız oyuncuyu kullanmadık. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef Malatyaspor maçında sakatlandı, sürekli tedaviyle geçti. Son 2 gün antrenmana katıldı. Sağlık ve atletik performans ekibimiz bilimsel verilerle 20-25 dakikayı geçmemeli dediler. Sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsa Josef'i hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin kıtalararası yolculuktan geldi. Çok uzun bir yolculuk yaptı. Son gün cumartesi antrenmana katıldı. Onun da uzun süre oynama ihtimali yoktu. Rachid kampa geldi. İlk antrenmanında sakatlık belirlendi. İstanbul'da tedavisine devam edildi. Son 2 antrenman gününde bizimle beraberdi. Uzun süre sahada kalma ihtimali yoktu. İhtiyaç duymasak, oyun bizi oraya götürmeseydi Rachid oynamayacaktı." ifadelerini kullandı.
Miralem Pjanic'in kırmı kartıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli "Pjanic son zamanlarda, bizimle beraber olduğu bütün dönemde bütün maçları çok isteyerek oynuyor. Adrenalinleri yüksek olabiliyor. Oyuncuların hakem kararlarından memnun olmadığı, kendi performansından mennun olmadığı zamanlarda kendini ve sözlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Belki sözleriyle kırmızı kart görmüştür. Hakemin diğer kararlarını herkes seyrediyor, herkes görüyor. Başkanımız, yöneticilerimiz, konunun profesyonelleri bunları konuşacaktır. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
MICHY BATSHUAYI'YE DESTEK
Bastshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı biraz daha erken almanın doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Batshuayi de çok kötü gitmiyordu. Biz ona ne kadar pozisyon hazırladık, ona da bakmak lazım. Güven de her zaman oyuna başlayabilir. Güven'in başlaması için Batshuayi'nin ya da Alex'in formsuz olmasına gerek yok. Bu iki oyuncu gol atsa da Güven'in oyuna başlama şansı her zaman var." ifadelerini kullandı.
Gol atamadığı için eleştirilen Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini anlatan Karaveli, "Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek." şeklinde konuştu.
JOSEF, GHEZZAL VE LARIN
Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına açıklık getiren Karaveli, şunları söyledi:
"Josef, Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Sürekli tedavi ile geçirdi. Kendisini Adana Demirspor maçında kullanabiliriz diye konuştuk. Çok çalıştı, tedavileri yolunda gitti. Takımda olmak istedi. Kendisini 1-2 bekletebilirdik. Bireysel antrenörle çalışma kısmı iyi geçti. Oynama süresi kısa olacaktı. Rachid, Antalya kampına geldi. İlk antrenmanda sorun yaşadı. Antrenman sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. İki gün tedavi sonrası İstanbul'a döndü. Burada küçük bir müdahale ile tedavilere devam etti. O da başlama durumunda değildi. Fedakarlık yaparak takımda olmak istedi. 'İhtiyaç duyarsak, son bölümde kullanabiliriz.' diye düşündük. Larin ise kıtalar arası yolculuk yaptı. Başlangıç yapacak durumda değildi. Onu da bir bölümde kullanmak istiyorduk. İhtiyaç olursa ki ihtiyaç oldu. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil."
"OYUNCULAR BEŞİKTAŞ'IN OYUNCULARI"
Maça Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ile başladıklarını hatırlatan Karaveli, "Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genç veya yaşlı diye ayırmıyorum. Bu oyuncuları kazanmak için ilk 11'de başlatmadık. En doğru yanıtı verecek oyuncular olarak baktık. Antrenman performansları yüksek olduğu için bu oyuncularla başladık." değerlendirmesinde bulundu.
"3'LÜ ELİMİZİN ALTINDAKİ SİSTEM"
Fraport TAV Antalyaspor maçına üçlü savunmayla başladıkları hatırlatılıp, buna devam edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Karaveli, "Rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, oyuncuların sağlam olmalarına göre değerlendireceğiz. Elimizin altındaki bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Eksikleri gidermeye uğraşacağız. Dörtlü oyunu da biraz daha fazla çalışacağız. Önemli olan oyunu geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.