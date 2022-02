Önder Karaveli: 'Beşiktaş'a yakışmaz'

İLGİLİ VİDEO

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Puan kaybıyla ilgili konuşan Önder Karaveli"" dedi.İlk 11'deki değişikliklerle ilgili konuşan Önder Karaveli "" ifadelerini kullandı.Miralem Pjanic'in kırmı kartıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli "." açıklamasını yaptı.Bastshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı biraz daha erken almanın doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Batshuayi de çok kötü gitmiyordu. Biz ona ne kadar pozisyon hazırladık, ona da bakmak lazım. Güven de her zaman oyuna başlayabilir. Güven'in başlaması için Batshuayi'nin ya da Alex'in formsuz olmasına gerek yok. Bu iki oyuncu gol atsa da Güven'in oyuna başlama şansı her zaman var." ifadelerini kullandı.Gol atamadığı için eleştirilen Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini anlatan Karaveli, "Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek." şeklinde konuştu.Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına açıklık getiren Karaveli, şunları söyledi:"Josef, Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Sürekli tedavi ile geçirdi. Kendisini Adana Demirspor maçında kullanabiliriz diye konuştuk. Çok çalıştı, tedavileri yolunda gitti. Takımda olmak istedi. Kendisini 1-2 bekletebilirdik. Bireysel antrenörle çalışma kısmı iyi geçti. Oynama süresi kısa olacaktı. Rachid, Antalya kampına geldi. İlk antrenmanda sorun yaşadı. Antrenman sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. İki gün tedavi sonrası İstanbul'a döndü. Burada küçük bir müdahale ile tedavilere devam etti. O da başlama durumunda değildi. Fedakarlık yaparak takımda olmak istedi. 'İhtiyaç duyarsak, son bölümde kullanabiliriz.' diye düşündük. Larin ise kıtalar arası yolculuk yaptı. Başlangıç yapacak durumda değildi. Onu da bir bölümde kullanmak istiyorduk. İhtiyaç olursa ki ihtiyaç oldu. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil."Maça Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ile başladıklarını hatırlatan Karaveli, "Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genç veya yaşlı diye ayırmıyorum. Bu oyuncuları kazanmak için ilk 11'de başlatmadık. En doğru yanıtı verecek oyuncular olarak baktık. Antrenman performansları yüksek olduğu için bu oyuncularla başladık." değerlendirmesinde bulundu.Fraport TAV Antalyaspor maçına üçlü savunmayla başladıkları hatırlatılıp, buna devam edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Karaveli, "Rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, oyuncuların sağlam olmalarına göre değerlendireceğiz. Elimizin altındaki bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Eksikleri gidermeye uğraşacağız. Dörtlü oyunu da biraz daha fazla çalışacağız. Önemli olan oyunu geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.