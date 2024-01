Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takım olarak sezona iyi başlamadıklarını ama ileride daha iyi hale geleceklerini söyledi.



Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Utah Jazz'ın sezona iyi başlamadığını belirterek, "İleride daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Takımda çok fazla oynayan parça var. Başantrenörümüz Will Hardy bence çok iyi bir iş yapıyor. Başlangıçta biraz engellerle karşılaştık. Sakatlıklarımız oldu. Takım olarak hiç yüzde yüz hazır olamadık. Bu süreci doğum sancısına benzetebiliriz." dedi.



Utah Jazz ile ilk sezonundan memnun olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Buradaki herkes Miami'deki gibi gelişime odaklı. Takımda farklı şeyler deneniyor. Burada kendi yaş grubumla beraber oynadığım için birlikteliği daha fazla hissediyorum. Lauri Markkanen'le Avrupa'da karşılıklı oynamıştık. Simone Fontecchio da Avrupalı. Birçok uluslararası oyuncuyla oynamam alışma sürecini benim için kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"NBA'de oyuncuların hücum yeteneklerinin öne çıkması sağlanıyor"



Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki farkları aktaran Ömer Faruk, "Avrupa'da hakemler temaslı ve fiziksel savunmaya çok izin veriyor. NBA'de ise oyuncuların hücum yeteneklerinin öne çıkması sağlanıyor. Avrupa'da 3 saniye kuralı olmadığı için savunma yaparken boyalı alanda bekleyebiliyorsunuz. Bir uzun olarak bu durum yaptığın savunmayı çok etkiliyor. İçeride iki oyuncu arasında bekleyebiliyorsun. NBA'de ise 3 saniye kuralında tam boyalı alandan çıkarken içeri birisi girebilir. NBA'de bunlara yetişmen çok zor çünkü oyuncular çok atletik." diye konuştu.



Miami Heat'de geçirdiği iki sezon hakkında konuşan milli basketbolcu, "Miami'de çok şey öğrendim. O dönemde bir oyuncu olarak her şeyimi ilerletebildim. Bunun nedeni de oradaki çalışma kültürüydü. Her gün durmaksızın bu tempoya devam etmem gerekiyordu. Orada alıştığım çalışma temposuna hala devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Alperen gerçekten çok iyi iş çıkartıyor"



NBA'de oynayan Türk oyuncularla ilgili görüşlerini aktaran Ömer Faruk, şunları kaydetti:



"Cedi ile Alperen özellikle öne çıkıyor çünkü takımlarında daha fazla süre alıyorlar. Alperen gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. İstatiksel olarak çok önde. Takımının galibiyetleri de geçen seneye göre daha iyi. Ime Udoka'yı zaten Boston'dan beri çok severim. Cedi'nin yeni bir ortamda, yeni bir role sahip olması önemli bir olay. Ülkeyi bu seviyede temsil etmek kolay değil. Umarım ikisi de bu yolda devam eder. Furkan ve ben, aldığımız süreyi artırıp takımın bir parçası olmak istiyoruz."



Sezonun yoğun temposuyla nasıl başa çıktığını da anlatan 25 yaşındaki pivot, "Uyku çok önemli. Halter, soğuk sular, kırmızı ışıklar ve buhar odaları çok yardımcı oluyor. Utah Jazz'ın tesisleri bu konuda gerçekten çok iyi. Sezonun temposu aşırı zorlayıcı. Bundan dolayı elimdeki imkanları kullanmam lazım." diye konuştu.



"NBA, genel olarak mükemmel bir yolculuk"



Gezdiği eyaletlerin kendisine çok şey kattığını anlatan milli oyuncu, şunları söyledi:



"Farklı kültür ve yerleri gezince dünya görüşün çok değişiyor. Aynı zamanda bunun benzeri Avrupa'da da oluyor. Farklı insanlar tanıyorsun. Daha açık görüşlü oluyorsun. Mesela Şikago'ya gittiğinde alışveriş yapıyorsun. Gittiğin yerlerde farklı restoranları deniyorsun. Farklı şehirlerde farklı favori mekanların oluyor. Sadece basketbol odaklı olmamak lazım çünkü bir süre sonra tükenebilirsin. Bu tür farklı yerleri gezmek rahatlamana yardımcı oluyor. NBA, genel olarak mükemmel bir yolculuk. Sürekli sezon içinde bir şeyler oluyor ve sürekli bir fırtına içerisinde oluyorsun."



"En büyük amaçlarımdan biri MVP olabilecek seviyeye gelmek"



Gelecek hedefleriyle ilgili konuşan Ömer Faruk, "En büyük hedeflerimden biri MVP olabilecek seviyeye gelmek. All-Star'da da olmak istiyorum. Kolay bir yolculuk olmayacak. Daha rotasyon adımındayım. Adım adım ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



NBA'de kendi pozisyonunda oynayan basketbolcularla ilgili görüşlerini aktaran Ömer Faruk, "En çok Nikola Jokic ve Joel Embiid'i beğeniyorum. İkisi de durdurulmaz. Jokic, biraz da takım arkadaşları üzerinden durdurulamıyor. Topsuz alandaki hareketleri ve gördüğü paslar çok iyi. Embiid de beceri ve gücü bir araya getiriyor. İçinden geçebiliyor, üstünden vurabiliyor veya step-back'e gidip yumuşak dokunuşla bırakabiliyor. Bunlardan dolayı da Embiid'in oyununu çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Olimpiyat Elemelerinde bütün her şeyimle savaştım"



Ömer Faruk, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosunda yer almamasıyla ilgili çıkan tartışmalarla alakalı ise "Orada biraz yanlış anlaşılma oldu. Bunun sebebi de biraz benim çünkü hakkımda konuşulanlara cevap vermedim. Olayın laf atmaya gelmesini istemedim. Durumumu açıklasam aldığım tepkilerin bir kısmının önüne geçebilirdim. O süreçte dikkati üzerime çekmek istemedim. Asıl önemli olan benim gelmemem değildi. Önemli olan orada oynayanların ne yapacağıydı ve onlara verilen destekti. Kim konuşursa konuşsun bu yüzden çok sessiz kaldım. Farklı olabilirdi ama hala doğru karar verdiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Milli takımın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası sürecini değerlendiren Ömer Faruk, şunları kaydetti:



"Son olimpiyat elemeleri beni çok üzdü. Daha yeni sakatlıktan çıkmıştım ve ritim bulmaya çalışıyordum. Elemelerde bütün her şeyimle savaştım. Takım arkadaşlarım da öyle yaptı. Bir netice alamamak bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bir şansımızın daha olmaması ve tek bir maçın bu hedefimizin önüne geçmesi paha biçilmez çünkü ilk olimpiyata giden takım olmak istiyorduk. Herkeste o hırsı görmek çok önemliydi. Umurunda olmayan insanlar da eminim vardır ama takımın içinde umursayanlar için üzücü bir durumdu. İleride kullanabileceğimiz çok iyi bir motivasyon oldu bu. Bir sonraki organizasyonda işimizi yarım bırakmayacağız. Hep ileriye doğru bakan biriyim. Bu durum ilerisi için beni çok motive etti."



Kendi All-Star kadrosunu oluşturan milli basketbolcu, "All-Star kadroma batıda Jokic'i koymak zorundayım. LeBron James'e 'artık yeter' demek istiyorum ama kendisi hala NBA'yi domine ediyor. 1 numarayı Stephen Curry'e vermek istiyorum çünkü kendi zamanının en iyi şutörü. Türk olmalarından dolayı 4 numarada Alperen'i 2 numarada ise Cedi'yi düşünüyorum. Doğu Konferansı'nda Embiid'i 5'e alırım. Giannis Antetokounmpo'yu 4'e koyarım. Jayson Tatum ise 3 numarada olur. 2 numarayı seçmek biraz zor çünkü NBA'de bir sürü iyi şutör guard var. Herhalde tercihim Tyrese Haliburton olurdu. 1 numarada da Jalen Brunson'u seçerim çünkü o boyuyla boyalı alanda yaptığı şeyleri çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.