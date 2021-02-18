Olympiakos Başantrenörü: "Anadolu Efes galibiyeti hak etti"

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e yenilen Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olympiakos Başantrenörü: 'Anadolu Efes galibiyeti hak etti'
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18 Şubat 2021 23:28
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e yenilen Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bartzokas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i kutlarım. İkinci çeyrekten başlayarak rakibimiz iyi oynadı ve hem skorda hem de tempoda öne geçtiler. Kalan üç çeyrekte de dengeyi kuramadık. Rakibimiz iyi şutlar kullandı. Anadolu Efes maçı kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.



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