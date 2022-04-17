Old Firm'de kazanan Glasgow Rangers!

İskoçya Kupası yarı finalinde Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Tarafsız saha olan Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Rangers, geriden gelerek 2-1 kazandı.



Celtic, 64. dakikada Greg Taylor'ın golüyle öne geçti. Rangers, 78. dakikada Scot Arfield'ın golüyle eşitliği sağladı ve maçı uzatmalara taşıdı.



115. dakikada Carl Starfeld'in kendi kalesine golüyle turu geçen Rangers oldu.



İskoçya Kupası finalinde Rangers, Hearts ile karşılaşacak.





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