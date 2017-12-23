Olcay Şahan transferindeki şok gerçek!

Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'da yeni bilgilere ulaşıldı.
Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında, mali tablolar üyelerle paylaşıldı.
Dağıtılan mali tablolar kitapçığında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Olcay Şahan'ın transferi için Beşiktaş Kulübüne 200.000 EURO borservis bedeli ödenmişti. Menajerine ödenen rakam da mali tablolarda yer aldı. Olcay Şahan'ın menajerine 500.000 EURO ücret ödendiği öğrenildi.
Borservis ücretinden fazla ödenen menajerlik ücreti dikkat çekti.
Kaynak: Haber61
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Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında, mali tablolar üyelerle paylaşıldı.
Dağıtılan mali tablolar kitapçığında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Olcay Şahan'ın transferi için Beşiktaş Kulübüne 200.000 EURO borservis bedeli ödenmişti. Menajerine ödenen rakam da mali tablolarda yer aldı. Olcay Şahan'ın menajerine 500.000 EURO ücret ödendiği öğrenildi.
Borservis ücretinden fazla ödenen menajerlik ücreti dikkat çekti.
Kaynak: Haber61
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın