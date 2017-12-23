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Olcay Şahan transferindeki şok gerçek!

Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'da yeni bilgilere ulaşıldı.

Olcay Şahan transferindeki şok gerçek!
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23 Aralık 2017 14:20
Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'da yeni bilgilere ulaşıldı.

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında, mali tablolar üyelerle paylaşıldı.

Dağıtılan mali tablolar kitapçığında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Olcay Şahan'ın transferi için Beşiktaş Kulübüne 200.000 EURO borservis bedeli ödenmişti. Menajerine ödenen rakam da mali tablolarda yer aldı. Olcay Şahan'ın menajerine 500.000 EURO ücret ödendiği öğrenildi.

Borservis ücretinden fazla ödenen menajerlik ücreti dikkat çekti.

Kaynak: Haber61

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