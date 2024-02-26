Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 16:53 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 16:53

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? 2024

Yeni dönemde okulların 4 gün okul 3 gün tatil olacağı iddiaları bile öğrenciler MEB'den gelecek son bilgilendirmeye kilitlendi. Avrupa'da pek çok okul modele geçiş yaparken Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri okulların tatil olacağı iddia edildi. Peki, okullar 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı?

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? 2024
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Okullarda yeni dönemde 3 gün tatil olacağı iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde okulların tatil olacağı; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise okulların açık olacağı söylendi.

Bu modellemeye bazı Avrupa ülkelerinde geçiş yapılırken geçtiğimiz senelerde de birçok söylenti yayılan bu sistemin getirisinin neler olabileceği yönünde net bir bağlantının olmaması ve MEB'den bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı.

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

Okullarda son dönemde yeniden gündeme gelen 4 gün okul 3 gün tatil haberleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Norveç'te önceden belirlenen bazı pilot okullarda yeni modellemeye geçilirken sistemden verim alınması halinde bunun kalıcı hale gelmesi için çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Ancak şu ana kadar Türkiye'de ki okullarda 4 gün okul 3 gün tatil olmayacak.
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