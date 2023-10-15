Okul teneffüs saatleri ve süreleri MEB 2023: Okullarda teneffüs süresi kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre teneffüs sürelerinde değişikliğe gidildi. Peki, okullarda teneffüs kaç dakika? Teneffüs süresi uzatıldı mı?Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.Diğer süreler ise aynı şekilde devam edecek.Öğrencinin üstün yararı doğrultusunda eğitime erişiminin sağlanması için mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere, çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmesi, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmesi ve çocuklarının okula devamını sağlamaları konusunda sorumluluk verildi.Zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme değerlendirme araçları ile yapılacağından ilkokul 4'üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı.Ayrıca, ilkokullarda öğrenci gelişim düzeylerinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için ölçüt sayısı arttırılarak "yeterli" ölçütü eklendi.Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulma ve kullanımına ilişkin okul müdürlerince tedbirler alınacak.Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin yaptırım uygulanabilecek.Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ile çocuğun daha fazla bir arada kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2 yıla çıkarıldı.Öğrencilerin 6698 sayılı Kanun çerçevesinde kişisel verilerini korumak amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanarak veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi.Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilmesi sağlanacak.Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi.Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı.Okullarda ilk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.Diyabet, tansiyon, kanser, çölyak ve benzeri süreğen hastalıkları bulunan öğrencilerin takibi amacıyla eğitim kurumlarında kendi cep telefonlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanacak.Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için etkinlik/oyun odası, oyun alanları ve bahçe, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanabileceği araçlarla zenginleştirilecek.Düzenlemeye göre ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.