Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 11:54

Okul teneffüs saatleri ve süreleri MEB 2023: Okullarda teneffüs süresi kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda teneffüs saatleri ve sürelerini değiştirdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliklere göre; öğretmenler ve öğrencileri ilgilendiren yeni kararlar alındı. Buna göre, okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Sınıf geçme konusunda da önemli bir değişiklik var. Peki, okullarda teneffüs süresi kaç dakika? İşte 2023 MEB okul teneffüs saatleri ve süreleri

Okul teneffüs saatleri ve süreleri MEB 2023: Okullarda teneffüs süresi kaç dakika?
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre teneffüs sürelerinde değişikliğe gidildi. Peki, okullarda teneffüs kaç dakika? Teneffüs süresi uzatıldı mı? 
OKUL TENEFFÜS SAATLERİ VE SÜRELERİ MEB 2023
Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.

Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.

Diğer süreler ise aynı şekilde devam edecek.

EĞİTİME ERİŞİM İÇİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE SORUMLULUK

Öğrencinin üstün yararı doğrultusunda eğitime erişiminin sağlanması için mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere, çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmesi, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmesi ve çocuklarının okula devamını sağlamaları konusunda sorumluluk verildi.

Zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.


Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme değerlendirme araçları ile yapılacağından ilkokul 4'üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı.

Ayrıca, ilkokullarda öğrenci gelişim düzeylerinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için ölçüt sayısı arttırılarak "yeterli" ölçütü eklendi.

SINIF GEÇME PUANLARI DEĞİŞTİ

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.

BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulma ve kullanımına ilişkin okul müdürlerince tedbirler alınacak.

Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin yaptırım uygulanabilecek.

DOĞUM YAPAN ÖĞRETMENLERİN NÖBET TUTMAMA HAKKI 2 YILA ÇIKARILDI

Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ile çocuğun daha fazla bir arada kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2 yıla çıkarıldı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ÖĞRENCİDEN YAZILI İZİN ŞARTI

Öğrencilerin 6698 sayılı Kanun çerçevesinde kişisel verilerini korumak amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanarak veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi.

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilmesi sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE "GÜNLÜK SINIF SORUMLUSU" UYGULAMASI

Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi.

Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı.

Okullarda ilk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE KATKI PAYI ALINMAMASI

Diyabet, tansiyon, kanser, çölyak ve benzeri süreğen hastalıkları bulunan öğrencilerin takibi amacıyla eğitim kurumlarında kendi cep telefonlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için etkinlik/oyun odası, oyun alanları ve bahçe, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanabileceği araçlarla zenginleştirilecek.

Düzenlemeye göre ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.

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