Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a yanıt; 'Dönemem'

Sezon başında 6 milyon Euro karşılığı Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, Avrupa'da başarılı olmak istediğini söyledi.
Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Okay Yokuşlu, kendisini tekrar Trabzon'da görmek isteyen bordo-mavili taraftarlara şu mesajı gönderdi: "Beni yeniden takımda görmek istemeleri mutluluk verici ancak Trabzonspor'un çocuğu Avrupa'da başarısız oldu ve geri döndü dedirtmem."
TL'YE GEÇİŞ BAŞLIYOR
Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararı doğrultusunda harekete geçiyor.
Bordo-mavililer, bu hafta başta Burak (3.5 milyon Euro), Onur (2.25 milyon Euro) ve Olcay (1,7m ilyon Euro) olmak üzere yerli isimlerle TL bazlı sözleşmeler için görüşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Okay Yokuşlu, kendisini tekrar Trabzon'da görmek isteyen bordo-mavili taraftarlara şu mesajı gönderdi: "Beni yeniden takımda görmek istemeleri mutluluk verici ancak Trabzonspor'un çocuğu Avrupa'da başarısız oldu ve geri döndü dedirtmem."
TL'YE GEÇİŞ BAŞLIYOR
Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararı doğrultusunda harekete geçiyor.
Bordo-mavililer, bu hafta başta Burak (3.5 milyon Euro), Onur (2.25 milyon Euro) ve Olcay (1,7m ilyon Euro) olmak üzere yerli isimlerle TL bazlı sözleşmeler için görüşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın