Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a yanıt; 'Dönemem'

Sezon başında 6 milyon Euro karşılığıgiden, Avrupa'da başarılı olmak istediğini söyledi.Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Okay Yokuşlu, kendisini tekrar Trabzon'da görmek isteyen bordo-mavili taraftarlara şu mesajı gönderdi: "Beni yeniden takımda görmek istemeleri mutluluk verici ancak Trabzonspor'un çocuğu Avrupa'da başarısız oldu ve geri döndü dedirtmem."Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararı doğrultusunda harekete geçiyor.Bordo-mavililer, bu hafta başta Burak (3.5 milyon Euro), Onur (2.25 milyon Euro) ve Olcay (1,7m ilyon Euro) olmak üzere yerli isimlerle TL bazlı sözleşmeler için görüşecek.