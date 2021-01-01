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Oakley: "Zion, özel bir şey yapmıyor"

Eski NBA oyuncusu Charles Oakley, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "özel bir şey yapmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Charles Oakley, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "özel bir şey yapmadığını" söyledi.

Eski New York Knicks yıldızı, SiriusXM NBA Radio ile yaptığı röportajda Williamson'ın rakipler tarafından olması gerektiği gibi savunulmadığını iddia etti:

"Zion özel bir şey yapmıyor. Rakipler artık düzgün savunma yapmadıkları ve hep yardım savunması bekledikleri için, topa uzandıklarında o da yanlarından geçip gidiyor. 2-3 kez topu yere vurduğunda onu önünüzde tutarsanız, belki o sırada yardım savunması gelebilir."

Savunmacıları gücünü ve atletik yapısını kullanarak geçen Williamson, bu sezon oynadığı 55 maçta 27.0 sayı, 7.3 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Pelicans bir süredir, 24 saniyelik hücum süresinin ilk saniyelerinde savunmaya hücum etme umuduyla, Williamson'ı ana top kullanan oyuncu olarak kullanmaya karar vermişti.


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