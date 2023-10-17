Denver Nuggets genel menajeri Calvin Booth, takımın mevcut çekirdeğiyle "üç veya dört şampiyonluk kazanabileceğini" söyledi.



Booth, takımın çekirdeğinin playofflarda da sağlam kalabilme yeteneğinden bahsederek, yapılandırılma şeklinin "üç veya dört" şampiyonluk kazanma üzerine olduğunu belirtti:



"Adamlarımız yorgun. Tekrar şampiyon olmak zor olacak. Ancak her şey en uygun şekilde devam ederse, üç veya dört şampiyonluk kazanabiliriz."



Takımın süperstarı Nikola Jokić'i 2026-27 sezonuna kadar tutacak olan Nuggets, takım arkadaşları Jamal Murray ve Aaron Gordon'ı ise 2024-25 sezonu sonuna dek bünyesinde barındırabilecek.



