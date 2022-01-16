Nihat Kırmızı: 'Galatasaray, Türk futbolunun %80'idir!'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.



Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz" dedi.





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