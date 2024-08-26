Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:37

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı?

Popüler televizyon programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucuları ve Nur Tuğba Namlı'nın programdan ayrılma sebebi merak konusu oldu. Namlı'nın ayrılışının ardından programın yeni sunucuları ve yayın politikası hakkında detaylar bekleniyor. Peki, Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı?

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı?
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Popüler televizyon programı ' Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu değişti. İzleyiciler, sürekli olarak programın sunucusu olan Nur Tuba'nın neden ekranda olmadığını merak ediyor. Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu kimdir? Peki, Neler Oluyor Hayatta sunucuları kim? Nur Tuğba Namlı programdan neden ayrıldı?

NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCULARI KİM?

Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu.

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından biri olan Namlı, 19 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü sunucu ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

"Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor."


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