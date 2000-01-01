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NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.


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