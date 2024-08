Narin Güran bulundu mu? Son dakika açıklaması

Narin bulundu mu, nerede, Narin'de ne oldu? Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Hem AFAD, hem de jandarmanın içinde olduğu akrediteli 149 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışması 8 gündür devam ediyor.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8'inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz.



NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAYIP MI?



Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.



İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.



NARİN'İN BABASI İSYAN ETTİ



Baba Güren, Milliyet'e yaşananları anlattı:



"Devlet günlerdir yanımızda, kızımın bulunması için elinden gelen her şeyi de yapıyor. Sürekli asılsız haberler duyuyoruz, hiçbiri doğru değil. Biri diyor ki 'Hala şunu dedi' diğeri diyor ki '4 gözaltı var' hepsi yalan. Kuran kursu hocasıyla ilgili de yalan yanlış şeyler söylendi, adamın ifadesi alındı evi de arandı. İmamla bir bağlantısı yok. Kamera kayıtlarında da görülüyor, kurstan çıkıyor, bir daha da o taraf gittiği görülmüyor. En son gören kişi de 18.30'da çeşme yanında kızımı gördüğünü söylüyor ondan sonra da kızımdan bir haber yok. Biz dahil köyde herkesin ifadesine başvuruldu."



Baba Güran'a kızının kaybolduğunu ne zaman fark ettiklerini ve Kuran kursundan sonra eve gitmediği için hiç mi merak etmediklerini sorduk, şu yanıtı verdi:



"Narin kaybolduğu gün Diyarbakır'da değildim, Batman'daydım. Evdekiler bana 8 gibi haber verdiler. Eşim de 19.00-19.30'da aramaya başlamış. Küçük köy, eşim kurstan sonra kızımın kuzenlerinin yanında olduğunu düşünmüş. 45 yıldır bu köyde yaşıyorum, şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı ki. Ondan eşimin aklına kötü bir şey gelmemiş, o nedenle de merak etmemiştir.



Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim."



Anne Yüksel Güran da "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" dedi.



NARİN'İN ANNESİNDEN AÇIKLAMALAR



Anne Yüksel Güran, Narin'i istediğini, ağladığını, başka annelerin ağlamamasını, Narin'in kaybolduğunu başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu. Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, "O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocukları üzüyorlar ki, devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar ki kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor Narin ölmüş, cesedini görmüş, Narin burada olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum" dedi.



Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Güran, şöyle konuştu:



"Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün."



NARİN GÜRAN BULUNDU MU?



Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur" denildi.

