Nantes, Atakan Rıdvan Çankaya'nın peşinde

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'in Fransa Ligi'ni şampiyon bitirmesi ve Umut Meraş'ın da Fransa'daki performansı sonrasında Türk Milli Takımı'nın bankosu haline gelmesi Fransız kulüplerinin Türk futbolculara olan ilgisini artırdı.



Kariyerini ispatlamış oyuncular kadar; tıpkı Zeki ve Umut'ta olduğu gibi patlama yapması muhtemel isimleri takip eden Fransızlar'ın radarındaki son isim; Atakan Rıdvan Çankaya.



Saha dışında da araştırıldı



Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu İçin Nantes, Rennes ve Bordeaux devrede... Nantes scoutlarının performans analizlerinde tam not verdiği Atakan için yakın oldukları bazı Türk oyuncu temsilcilerine karakter analizi de yaptırdığı öğrenildi. Hem saha içi hem de saha dışı tüm araştırmalardan olumlu referansla ayrılan Atakan'ı Nantes scoutları, Türkiye'de genelde oynadığı stoper mevkiinden daha çok 6 numara için önerdiği öğrenildi.



Kita yakından ilgileniyor



Nantes Sportif Direktörü Franck Kita'nın Atakan transferi için Fransa'da yaşayan Türk oyuncu temsilcisi Lucas Özcan'a yetki verdiği bildirildi. Nantes sözleşmesi 2022 yılı Haziran ayında bitecek olan Atakan'ı öncelikle bonservisiyle almak istiyor.



