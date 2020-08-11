Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye limit cevabı

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"KURALLAR UYMAZSANIZ ANARŞİ OLUR"

"FENERBAHÇE'NİN TALEPLERİ; BÖYLE BİR DÜNYA YOK"

"CEZAYA KATLANMAK DA BİR ASALETTİR"

"FENERBAHÇE İLE OLAN YARIŞ, DAHA ÇOK GELİR GETİRİR"

"KURAL ÇİĞNEMİŞSEM, ŞİKE YAPMIŞSAM CEZA VERİN"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF ile yapılan harcama limiti görüşmesine ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın taleplerine değindi."Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz.""Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Sarı kırmızı yeşil, otobana limit koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 isteyebilirsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli rakibimiz için değil sadece, kendimizi için de söylüyorum. Kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi, bütünüdür. Yanlışsa düzeltin. Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, düzeltin.""Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim. Oyun başlamış, transfer başlamış. Oyun başlamışken kuralları değiştirirseniz kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var, hayır. Bu bütçemiz, bunun içinde 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da anlamsız harcayamam. Biz sabah akşam lisans alabilmek için mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun, hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok.""Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir. Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir.Biz gelecek yıl ceza yersek, Allah şundan korusun, başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum, profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil Mehmet'i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya 'limitless' yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın.""Değerli arkadaşlar, bizim kulüpler olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılandırma eleştiriliyor. Devlet gelecek, beni yapılandıracak. Bana el koyacak, kayyum atayacak. 5 yıl zarar etmiş firmalara kayyum atanmadığını biliyorum. Hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten var. Ben bundan niye rahatsız olayım, zevk alırım. İsterim ki onların önünde bitireyim. Rakip camialar bizim düşmanız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. İki kardeş biri bir rengi, öbürü diğer rengi seçiyor.""Ben kuralları çiğnemişsem ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır var bu, faaliyet raporlarını veriyoruz. 18 kulüp. Ne çıkacağını biz biliyoruz, biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamım beni sorgulaması gerekir. Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım. Bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatalarımız var, her şey de meydanda."