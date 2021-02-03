18 şutun 16'sını çıkardı

G.Saray, Muslera'nın oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı, hiç yenilmedi.



✅5-0 Antalya

✅2-1 Denizli

✅3-0 Konya

✅4-1 Kayseri

✅3-0 Kasımpaşa

✅1-0 Malatya

✅3-1 F.Bahçe

✅3-0 G.Birliği

⭕2-2 Sivas

⭕0-0 Beşiktaş

✅6-1 Denizli

✅1-0 Malatya

✅2-1 G.Antep

✅3-0 Başakşehir pic.twitter.com/2MAVVFWgao



— Sporx (@sporx) February 3, 2021

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar'daki şovuna devam ediyor.Sakatlığını atlatmasının ardından Cim Bom'da bu sezonki 4. mücadelesine çıkan Uruguaylı kaleci, 90 dakika boyunca kalesini gole kapamayı başardı. Oyunun 22. dakikasında Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun penaltı vuruşuna geçit vermeyen Muslera, 90 dakika içerisinde kalesine gelen 3 topun da ağlarıyla buluşmasına engel olmayı başardı.Karşılaşmanın ardından galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Muslera, önemli bir istatistiğe de imza attı.Formasına geri dönmesinin ardından sırasıyla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve son olarak da Başakşehir karşılaşmalarında görev yapan Muslera, bu 4 mücadelede kalesine gelen toplam 18 şutun 16'sını kurtarmayı başararak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.Bu maç öncesinde Süper Lig'de kullandığı 5 penaltının tamamını golle buluşturan Giuliano'ya ilk kez beyaz noktadan sevinç yaşatmayan Muslera, maçın ardından takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.