Muriqi'nin videolarını izleyerek hazırlanıyorlar

Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriqi'nin videolarını izleyerek hazırlanıyor. Galatasaray'ın savunma ikilisi Muriqi'nin zayıf yanlarına çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Muriqi'nin videolarını izleyerek hazırlanıyorlar
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19 Şubat 2020 13:41
Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriqi'nin videolarını izlemeye başladı.

İki oyuncu, sarı-lacivertli ekibin en önemli gol silahını kilitlemek için zayıf yanlarını çalışıyor. Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş da Muriqi'nin ile ilgili hazırladığı bir değerlendirme raporunu da verdi.

İyi bir ikili oluşturan Marcao ve Donk, Galatasaray'ın son 6 maçta sadece 2 gol yemesinde büyük rol oynadı.

 

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