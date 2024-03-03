Haber Tarihi: 03 Mart 2024 12:53 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 12:53

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart pazar günü Türkiye genelinde düzenleniyor. ÖSYM tarafından daha önce açıklanan başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Üniversite eğitimlerini harp okulu, meslek yüksekokulu gibi askeri okullarda sürdürmek isteyen öğrenciler 120 sorudan oluşan sınava katıldı. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih yapacak. MSÜ sınav sonuçları ekranında doğru-yanlış cevap sayısıyla beraber sözel, eşit ağırlık, sayısal ve genel puan türünden elde edilen puanlar görüntülenebilecek. MSÜ sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan sonuç tarihi…

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan faaliyet takvimine göre MSÜ 2024 sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığı tarafından 28 Mart tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla tercih yapabilecek. Tercih sürecine ilişkin tarihler henüz belli olmadı. Faaliyet takviminde yer alan bilgide tercih takviminin ayrıca personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacağı duyuruldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ sınav sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda açıklanacak. " Sınav sonuçları açıklandı" duyurusu ÖSYM tarafından yapıldıktan sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden MSÜ sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sorgulama ekranına girişler ise T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla gerçekleştirilecek.

MSÜ SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ekranında adayların ilgili oturumlardan elde ettikleri puan türleri yer alacak. Puan türleri, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türü olarak ayrı ayrı duyurulacak.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KHO: 2024-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO: 2024-YKS Sayısal Sınav Puanı

Sahil Güvenlik K.lığı namına (DHO) : 2024-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO: 2024-YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO : 2024-YKS TYT Sınav Puanı

SINAVLARDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK

MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken her adayın testlerde verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. Dolayısıyla sınavlarda puan hesaplamasında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

ADAYLARA SONUÇLAR AYRICA BİLDİRİLMEYECEK

MSÜ sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar cep telefonu, bilgisayar, tablet vb. araçlarla sorgulama ekranına ulaşabilirler. Sınav sonuçlarına ilişkin adaylara mail veya basılı bir yöntemle sonuçlar bildirilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Adaylar sonuçlarını " Sonuç Belgesi Kontrol
Sistemi" üzerinden doğrulatabilecek.
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