Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 16:26 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 16:26

MSÜ'de OBP etkili mi? 2023 MSÜ ham puanla mı alıyor?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ'ne başvurabiliyor. Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Peki, MSÜ'de OBP etkili mi? 2023 MSÜ ham puanla mı alıyor?

MSÜ'de OBP etkili mi? 2023 MSÜ ham puanla mı alıyor?
Abone Ol
Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanının eklenip eklenmediği adaylar tarafındanmerak ediliyor.Aday yerleştirme işlemlerinde YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.
OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Liverpool, Chelsea'den transfer istiyor Liverpool Liverpool, Chelsea'den transfer istiyor
Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz FB-BJK maçı canlı izle Gündem Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz FB-BJK maçı canlı izle
Bayern'de Nagelsmann gerçeği! Bayern Münih Bayern'de Nagelsmann gerçeği!
Stanojevic: 'Sonu hiç fena değildi' Konyaspor Stanojevic: "Sonu hiç fena değildi"
Recep Uçar: 'Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum' Ümraniyespor Recep Uçar: "Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum"
Mustafa Dalcı: 'Oyunun karşılığını alamadık' Spor Toto 1. Lig Mustafa Dalcı: "Oyunun karşılığını alamadık"
Yalçın Koşukavak: 'Ligin zorluk derecesi artıyor' Spor Toto 1. Lig Yalçın Koşukavak: "Ligin zorluk derecesi artıyor"
Leicester City'de Rodgers dönemi sona erdi Leicester City Leicester City'de Rodgers dönemi sona erdi
MSÜ'de OBP etkili mi? 2023 MSÜ ham puanla mı alıyor? Gündem MSÜ'de OBP etkili mi? 2023 MSÜ ham puanla mı alıyor?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: Muhtemel 11
2
Icardi'den Adana Demir maçı sonrası flaş hareket!
3
Vincenzo Montella için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması
4
Murat Sancak'tan hakem tepkisi
5
Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin kaybetmesini istiyoruz"
6
Galatasaray ManU'nun genç yıldızını istiyor!
7
Murat Sancak: "Onyekuru fırça yedi"

SON HABERLER

yukarı ok