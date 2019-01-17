Monaco Batshuayi için izin alamadı

Sezonun ilk yarısını'da geçiren ancak İspanyol ekibinin bırakmaya hazır olduğuiçin Monaco cevap bekliyor.Monaco, hem Michy Batshuayi hem de Valencia ile anlaşmaya varırken, henüz Chelsea'den olumlu yanıt alamadı.Bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için görüşmelerini sürdüren Monaco'da teknik direktör Henry de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Nice maçının ardından konulan Henry,' ifadeerini kullandı.Batshuayi'nin adı santrafor arayan Galatasaray ile de anılmıştı.