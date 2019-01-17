Monaco Batshuayi için izin alamadı

Sezonun ilk yarısını Valencia'da geçiren ancak İspanyol ekibinin bırakmaya hazır olduğu Michy Batshuayi için Monaco cevap bekliyor.
Monaco, hem Michy Batshuayi hem de Valencia ile anlaşmaya varırken, henüz Chelsea'den olumlu yanıt alamadı.
Bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için görüşmelerini sürdüren Monaco'da teknik direktör Henry de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Nice maçının ardından konulan Henry, ''Biz hem Batshuayi hem de Valencia ile anlaştık ancak henüz Chelsea ile anlaşamadık'' ifadeerini kullandı.
Batshuayi'nin adı santrafor arayan Galatasaray ile de anılmıştı.
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Monaco, hem Michy Batshuayi hem de Valencia ile anlaşmaya varırken, henüz Chelsea'den olumlu yanıt alamadı.
Bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için görüşmelerini sürdüren Monaco'da teknik direktör Henry de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Nice maçının ardından konulan Henry, ''Biz hem Batshuayi hem de Valencia ile anlaştık ancak henüz Chelsea ile anlaşamadık'' ifadeerini kullandı.
Batshuayi'nin adı santrafor arayan Galatasaray ile de anılmıştı.
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