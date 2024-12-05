Haber Tarihi: 05 Aralık 2024 17:39 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 17:39

Moana 2 çıktı mı? Moana 2 ne zaman türkiye'ye gelecek?

Film eleştirmenleri tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilen 'Moana 2' filmi hakkında izleyici öyle düşünmüyor.

Moana 2 çıktı mı? Moana 2 ne zaman türkiye'ye gelecek?
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Başlangıçta Disney+'da TV dizisi olarak yayınlanması planlanan fakat daha sonra sinemaya uyarlanan film, vizyona girmeden önce eleştirmenleri hayal kırıklığına uğratsa da aileler devam filmini izlemek için sinemalara akın etti.

Filmin vizyona girdiği ilk gün 57,5 milyon dolar (yaklaşık 1 trilyon 992 milyon lira) hasılat elde ettiği belirtiliyor. Filmin vizyondaki ilk beş gününde en az 175 milyon dolar (yaklaşık 5 trilyon 458 milyon TL) hasılat elde etmesi bekleniyor.

Variety'nin haberine göre 'Moana 2', daha önce 'Frozen II' (125 milyon dolar yaklaşık) ve 'Hunger Games: Catching Fire' (109 milyon dolar) tarafından kırılan rekorları alt üst edip şimdiye kadarki en büyük Şükran Günü açılış hafta sonunu elde edebilir.

Bu açılış günü hasılat rakamları 'Moana 2'yi animasyon filmleri arasında da en çok hasılat yapan üçüncü film konumuna taşıyor.

Listede 'İnanılmaz Aile 2' (71 milyon dolar) ve 'Ters Yüz 2' (63 milyon dolar) yer alıyor.

Filmde Dwayne 'The Rock' Johnson, yarı tanrı Maui rolünü yeniden canlandırırken Moana'yı Auli'i Cravalho seslendiriyor.
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