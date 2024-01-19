MNG çalışma saatleri 2024: MNG cumartesi-pazar açık mı? | MNG kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

"MNG hafta sonu-cumartesi pazar günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 MNG açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. MNG şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu MNG saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, MNG çalışma saatleri 2024 bilgileriMNG şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12:30- 13:30 saatleri arasında da öğle molası verilmektedir.MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.Hafta içi: 08:30- 17:30Öğle arası: 12:30- 13:30Cumartesi: 08:30- 13:30 (MNG Merkez şubeler)Pazar: KapalıMNG şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Kapalı: KapalıMNG şubeleri dışında Cumartesi günü tüm MNG'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki MNG şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.MNG KARGO Şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken cumartesi günü mesai bitimi 14.00'de gerçekleşir.Kargolarınız, kimlik ibraz etmesi karşılığı alıcısına faturada belirtilen adresinde kuryelerimiz tarafından teslim edilir.Adreste alıcının olmaması durumunda, adrese kargoyu getirdiğimize dair ihbar notu bırakılır ve kargo şubeye geri getirilir.Şubeye geri getirilen kargolar 3 iş günü içerisinde alıcı tarafından şubemize gidilerek teslim alınmalıdır. Aksi takdirde göndericinin bilgisi dahilinde kargo çıkış şubesine iade edilir.Normal şartlar dahilinde (olağan üstü haller, olumsuz hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km'ye kadar mesafesi olan gönderiler il merkezlerine 1 (bir) iş günü; 600-1000 km arası mesafesi olan gönderiler 2 (iki) iş günü; 1000 km'den daha fazla mesafesi olan gönderiler ise 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilir.Göndericinin gönderi yapılırken talebi üzerine ilgili kargo varış şubesine ulaştığında alıcıya telefon araması ile kargosunun şubeye ulaştığı bilgisi verilir.Bilgilendirmenin ardından alıcı müşterimiz kimlik ibrazı ile kargosunu şubeden teslim alabilir.Şubeden teslim alınmayan kargolar 3 iş günü içerisinde göndericinin bilgisi dahilinde çıkış şubesine iade edilir.Mobil Teslimat Şubeleri özellikle kargo alım ve dağıtım potansiyeli yüksek yerler, tatil beldeleri, fuarlar ve etkinlik alanları gibi bireysel müşteri ihtiyaçlarının arttığı bölgelerde sabit şubelerimizdeki tüm hizmetleri sunan birer gezici şube özelliği taşımaktadır.