Cleveland Cavaliers'ın yıldız guardı Donovan Mitchell, NBA oyuncularının sıklıkla konferans finallerine veya NBA Finallerine ulaşma tecrübelerine göre değerlendirildiğini vurguladı.



Cavs yıldızı, birinci ve ikinci turlara çıkmanın takdire şayan olduğunu belirtse de, nihai hedefinin oyuncuların öncelikli olarak değerlendirildiği yer olan konferans finallerine ve nihayetinde NBA Finallerine ulaşmak olduğunu belirtti:



"Konferans finalleri ve finallere göre değerlendirilirsiniz. Benim düşüncem bu şekilde. İlk tur ve ikinci tur harika. Her turu ayrı değerlendiriyorum. Fakat hedefim konferans finallerine çıkıp NBA Finallerine ulaşmak. Buna göre yargılanacağım."



Playoff kariyerinde forma giydiği 44 maçta 27.8 sayı, 5.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalayan Mitchell, konferans yarı finallerinin ötesine hiç geçemedi.





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