Mitchell bu gece dönüyor, Gobert haftaya dönebilir...

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'in sarsıntı protokolünden çıktığı ve Rudy Gobert'in ise önümüzdeki hafta parkelere geri dönmesinin beklendiği açıklandı.



Jazz ekibi, Mitchell'ın NBA'in sarsıntı protokolünden çıktığını ve bu gece Brooklyn Nets'e karşı geri döneceğini duyururken, ESPN'den Tim MacMahon ise baldır sakatlığı yüzünden kadro dışı olan Gobert'in önümüzdeki haftanın başlarında dönmeyi umduğunu belirtti.



Gobert, Utah'ın son 15 maçının 10'unu kaçırmıştı ve ekip, bu maçların sekizini kaybetmişti. Mitchell ise Utah'ın son sekiz maçını kaçırmıştı. Jazz ekibi, ikilinin oynamadığı maçlar arasında yalnızca Denver Nuggets'a karşı oynadığı karşılaşmada galibiyet alabilmişti.



Jazz, bu sakatlıklar sebebiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya gerilerken, derecesi de 31-21'e gerilemişti.



