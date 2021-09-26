Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son yarışta da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında son yarışta birinci oldu. Milli sporcu, hafta sonu İspanya'da iki kez birincilik elde etti.



Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'daki Jerez Pisti'nde TSİ 15.00'te başlayan 20 turluk ikinci yarışta mücadele etti.



Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Yarışı, Ducati pilotu Scott Redding ikinci, Honda pilotu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada bitirdi.



Serinin bugün düzenlenen ilk yarışında da birinci olan ay-yıldızlı sporcu, böylece İspanya'da hafta sonu iki kez İstiklal Marşı'nı dinletti.



Şampiyonada genel klasmanda liderliğini koruyan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 449 puanla ikinci sıradaki Jonathan Rea ile puan farkını 20'ye çıkardı. Rea 429 puanla genel klasmanda ikinci sırada, 375 puanla Scott Redding de üçüncü sırada yer alıyor.



Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Scott'ın büyük baskısını hissetim, biraz da hastalık problemi yaşadım sesimden de anlayabilirsiniz, evet bu yıl 10. galibiyetimi aldım, mutluyum. Şu anda biz şampiyonluğu düşünmüyoruz, sadece yarışları düşünüyoruz. Sürekli kazanmaya çalışıyoruz ama göreceğiz." diye konuştu.



Öte yandan milli motosikletçi Can Öncü ise İspanya'da Supersport yarışında Jerez Pisti'nde bugünkü yarışı 6. sırada tamamladı.



