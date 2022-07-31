Milli kürekçilerden 3 madalya birden

Türkiye, İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen 19 ve 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda katıldığı tüm kategorilerde A finalde yarıştı.



Organizasyona 6 ekiple katılan Kürek Milli Takımı'nda Elis Özbay, 23 yaş altı kadınlar hafif kilo tek çifte kategorisinde gümüş madalya kazandı.



19 yaş altı erkekler iki çifte kategorisinde yarışan Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu da dünya ikincisi oldu.



19 yaş altı erkekler dört tek dümencili kategorisinde mücadele eden Alper Şevket Eren, Yasin Şen, Cevdet Ege Mutlu, Eren Akbaş ve Ege Büyükçetin ise bronz madalya aldı.



A finale kalan diğer ekiplerden 23 yaş altı kadınlar hafif kilo iki tek kategorisinde Eda Erkan ve Ebru Akınal, 23 yaş altı erkekler hafif kilo iki çifte kategorisinde Enes Gök ve Şefik Çakmak, 19 yaş altı erkekler iki tek kategorisinde de Aytimur Selçuk ve Enes Biber, dünya dördüncülüğü elde etti.



Milli takım kafilesiyle İtalya'da bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, bu başarıların devamının geleceğine inandığını belirtti.



İyi bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Ertürk, şu ifadeleri kullandı:



"Bu ivmeyi sürdürebilir kılmak için hem yönetim kademesi hem de sporcular bitmek bilmeyen bir azimle çalışıyor. Kürek sporu bu gelişimini durmadan sürdürecek. Dünya Şampiyonası'nda aldığımız bu sonuçlar, hem önümüzdeki sene Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem de Paris 2024 oyunlarında katlanarak artacak. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Doğru yolda olduğumuzu gösteren gençlerimizi kutluyorum. Madalya alan sporcularımızı ve dünya dördüncüsü olan 3 ekibimizi tebrik ediyorum."





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