Sacramento Kings koçu Mike Brown, 'Ulusal Basketbol Koçları Derneği' tarafından Yılın Koçu ödülüne layık görüldü.



Brown, Kings ile ilk yılında sezonu 48-34'lük bir dereceyle kapatarak, takımı Batı Konferansı'nda 3. sıraya taşımıştı.



Phoenix Suns koçu Monty Williams, bu ödülün arka arkaya son iki yıl sahibi olmuştu.



NBA, medya oylamasına dayalı olan Yılın Koçu ödülünün sahibini ise daha sonra, playofflar sırasında açıklayacak.





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