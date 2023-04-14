Mike Brown'a, diğer başantrenörlerden 'Yılın Koçu' ödülü!

Sacramento Kings koçu Mike Brown, 'Ulusal Basketbol Koçları Derneği' tarafından Yılın Koçu ödülüne layık görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mike Brown'a, diğer başantrenörlerden 'Yılın Koçu' ödülü!
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14 Nisan 2023 12:42
Sacramento Kings koçu Mike Brown, 'Ulusal Basketbol Koçları Derneği' tarafından Yılın Koçu ödülüne layık görüldü.

Brown, Kings ile ilk yılında sezonu 48-34'lük bir dereceyle kapatarak, takımı Batı Konferansı'nda 3. sıraya taşımıştı.

Phoenix Suns koçu Monty Williams, bu ödülün arka arkaya son iki yıl sahibi olmuştu.

NBA, medya oylamasına dayalı olan Yılın Koçu ödülünün sahibini ise daha sonra, playofflar sırasında açıklayacak.

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